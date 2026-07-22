Українцям почали надходити листи від "Нової Пошти": компанія зробила заяву

Як працює схема

Кіберзлочинці надсилають листи, в яких повідомляють про нібито виявлені під час аудиту помилки у звітності.

Щоб змусити одержувача діяти без роздумів, вони згадують можливі податкові перевірки, створюють відчуття терміновості та пропонують відкрити вкладення для внесення виправлень.

У Новій пошті наголосили, що подібні листи не надсилаються ні компанією, ні іншими підприємствами групи NOVA.

Як захистити себе

Компанія рекомендує уважно перевіряти адресу відправника. Всі офіційні листи "Нової пошти" надходять лише з корпоративних доменів, тому будь-які помилки в назві адреси або підозрілі зміни можуть свідчити про шахрайство.

Також користувачам радять не відкривати листи від невідомих відправників, не переходити за сумнівними посиланнями та не запускати вкладені файли.

Якщо підозріле вкладення було відкрито або користувач перейшов за посиланням, необхідно якнайшвидше змінити паролі, перевірити активні сеанси у своїх акаунтах і завершити всі невідомі підключення.

Додатково рекомендується увімкнути двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, банківських сервісів, месенджерів та інших важливих облікових записів.

Що робить "Нова пошта"

Отримавши такий лист, його слід позначити як спам і видалити. У компанії повідомили, що підрозділ кібербезпеки вже займається блокуванням фішингової кампанії та взаємодіє з профільними службами та провайдерами, щоб обмежити діяльність зловмисників.

Клієнтів закликали бути обережними і дотримуватися рекомендацій щодо кібербезпеки.