Украинцам стали поступать письма от "Новой Почты": компания сделала заявление

Мошенники начали новую фишинговую кампанию, используя имя "Новой почты". Украинцам рассылают поддельные электронные письма с сообщениями о якобы выявленных нарушениях в отчетности и угрозами налоговых проверок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Telegram.
Киберпреступники отправляют письма, в которых сообщают о якобы обнаруженных во время аудита ошибках в отчетности.
Чтобы заставить получателя действовать без раздумий, они упоминают возможные налоговые проверки, создают ощущение срочности и предлагают открыть вложение для внесения "исправлений".
В Новой почте подчеркнули, что подобные письма не отправляются ни компанией, ни другими предприятиями группы NOVA.
Компания рекомендует внимательно проверять адрес отправителя. Все официальные письма "Новой почты" приходят только с корпоративных доменов, поэтому любые ошибки в названии адреса или подозрительные изменения могут свидетельствовать о мошенничестве.
Также пользователям советуют не открывать письма от неизвестных отправителей, не переходить по сомнительным ссылкам и не запускать вложенные файлы.
Если подозрительное вложение уже было открыто или пользователь перешел по ссылке, необходимо как можно быстрее сменить пароли, проверить активные сеансы в своих аккаунтах и завершить все неизвестные подключения.
Дополнительно рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для электронной почты, банковских сервисов, мессенджеров и других важных учетных записей.
Получив подобное письмо, его следует пометить как спам и удалить. В компании сообщили, что подразделение кибербезопасности уже занимается блокировкой фишинговой кампании и взаимодействует с профильными службами и провайдерами, чтобы ограничить деятельность злоумышленников.
Клиентов призвали соблюдать осторожность и придерживаться рекомендаций по кибербезопасности.
Напоминаем, что ранее "Новая почта" сообщила о постепенном отказе от первой версии мобильного приложения, которое использовалось с 2012 года. Компания переводит пользователей на обновленную платформу с расширенным функционалом, поэтому со временем поддержка старого приложения будет полностью прекращена.