Українцям обіцяють сонячний початок тижня: синоптики дали прогноз на 3 листопада

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 08:19
Українцям обіцяють сонячний початок тижня: синоптики дали прогноз на 3 листопада Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз на 3 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 3 листопада, погода в Україні буде здебільшого сухою та помірно теплою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, в більшості областей спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Лише в західних регіонах очікується погіршення погодних умов - вдень пройдуть помірні дощі, а в Карпатах можливі значні опади.

У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, який може знижувати видимість на дорогах. Водіям радять бути уважними під час руху.
Вітер переважно південно-східного напрямку, помірний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вдень очікується підвищення до 11-16 градусів.

Київ

На Київщині та у столиці також буде мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 8-13 градусів.

Загалом синоптики прогнозують, що на початку листопада в Україні збережеться осіння погода без різких похолодань. Теплі повітряні маси з південного сходу сприятимуть комфортній температурі, а невеликі опади очікуються переважно на заході країни.

Детально про те, якою буде погода протягом тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

