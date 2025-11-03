Украинцам обещают солнечное начало недели: синоптики дали прогноз на 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, погода в Украине будет в основном сухой и умеренно теплой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр .

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Лишь в западных регионах ожидается ухудшение погодных условий - днем пройдут умеренные дожди, а в Карпатах возможны значительные осадки.

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами будет образовываться туман, который может снижать видимость на дорогах. Водителям советуют быть внимательными во время движения.



Ветер преимущественно юго-восточного направления, умеренный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем ожидается повышение до 11-16 градусов.

Киев

На Киевщине и в столице также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. В Киеве ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-13 градусов.