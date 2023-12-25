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Украинцам в Норвегии разрешат работать на высокооплачиваемой работе: детали

Норвегия, Осло, Понедельник 25 декабря 2023 14:53
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Украинцам в Норвегии разрешат работать на высокооплачиваемой работе: детали Фото: Водители автобусов в Бергене (e24.no/Ørjan Deisz)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Норвегии хотят разрешить работать водителями автобусов. Раньше для этого нужно было прожить в стране минимум четыре года.

Так власти надеются закрыть сотни вакансий в транспортной отрасли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на деловое издание e24.no.

Власти Норвегии готовятся представить до конца года законопроект, который позволит трудоустраивать украинских беженцев водителями автобусов и грузовиков. До сих пор для граждан из стран вне ЕС действовует ограничение в четыре года проживания.

У многих украинских беженцев есть опыт водителей автобусов в своей стране. Действующие правила не позволяют им получить работу в Норвегии, хотя автобусные компании нуждаются в сотне водителей.

"Четырехлетний ценз проживания несправедливый, когда поляки и словаки могут приехать сюда и получить работу почти за день днем", – отметила украинка Наталья Мон, которая шесть лет работала водителем автобуса в Бергене.

Минтранс Норвегии уже вынес предложение признать обучение водителей украинских автобусов и снизить требования. Министерство труда и инклюзии также предоставило предложение о временном освобождении от требования о проживании для водителей автобусов, если они могут предоставить справку из полиции своей страны.

С начала войны в Норвегию приехали около 70 тысяч украинцев. По приблизительным подсчетам, несколько сотен из них были водителями автобусов в своей стране.

"Думаю, весной мы привлечем первых украинских беженцев к работе. Только в Бергене записалось 40 водителей. Поэтому я думаю, что в течение следующего года мы сможем привлечь около 200 украинских водителей к работе в Норвегии", – говорит директор одной из транспортных компаний.

Он считает, что временное изменение закона будет выигрышным для всех сторон: украинцы получат достойную работу, власти – налоговые поступления, а отрасль закроет вакантные рабочие места.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Норвегии, посещающие родину, рискуют потерять временную защиту в этой стране. Поехать в Украину можно будет только в особых случаях.

Также правительство Норвегии планирует изменить программу приема украинцев, чтобы быстрее интегрировать их на рынок труда. Предлагается совмещать обучение с работой.

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