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У європейській країні запровадили суворі обмеження для українців: деталі

Норвегія, Осло, П'ятниця 15 грудня 2023 10:50
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У європейській країні запровадили суворі обмеження для українців: деталі Фото: Українці у Норвегії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Норвегії, які відвідують батьківщину, ризикують втратити тимчасовий захист у цій країні. Поїхати до України можна буде лише в особливих випадках.

Раніше для українців діяв виняток із правил для іноземців, які перебувають під захистом, тепер його скасували, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал уряду Норвегії.

Міністерство юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії 12 грудня видало інструкцію для Директорату у справах іноземців (UDI), згідно з якою UDI може скасувати тимчасовий колективний захист, якщо українці відвідують батьківщину.

Виходячи із загальної інструкції (GI-03/2020), іноземці, яким надано захист у Норвегії, можуть втратити дозвіл на проживання, якщо вони повернуться до країни, з якої втекли.

Досі для українців із тимчасовим захистом діяв виняток за цією інструкцією. Тепер він скасовується, і таким чином обмежується можливість українців подорожувати до рідної країни без наслідків.

"Якщо українці з тимчасовим колективним захистом подорожують між Норвегією та Україною, то це означає, що вони більше не потребують захисту в Норвегії. Віднині я хочу ставитися однаково як і до українців, так і до представників інших національностей, коли йде мова про наслідки таких поїздок", – заявила міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.

Поїздки додому, які українці здійснили до набрання чинності цієї інструкції, не призведуть до скасування дозволу на проживання. Зазначається, що можливість відвідати рідну країну буде збережена "у дуже особливих випадках".

Нагадаємо, ми писали, що Норвегія посилює умови допомоги українським біженцям, щоб зробити країну менш привабливою для прихистку. Зміняться правила надання житла, виплат та поїздок в Україну.

Також уряд Норвегії планує змінити програму прийому українців, щоб швидше інтегрувати їх на ринок праці. Пропонується суміщати навчання з роботою.

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документи Норвегия
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