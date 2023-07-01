Українцям у низці регіонів заборонили відвідувати ліси у вихідні: названо причину

У низці регіонів України 1-2 липня діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він передбачає заборону відвідування лісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram .

Рятувальники зазначили, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1-2 липня діє у:

Житомирській області;

Черкаській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Тернопільській області;

Вінницькій області.

"Відвідування лісових масивів у цей період заборонено! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Бережіть себе та навколишнє середовище", - зазначають у ДСНС.

Пожежі в Україні

За інформацією рятувальників, лише з початку року в Україні пожежі в екосистемі охопили понад 5 тисяч гектарів.

Мирних жителів закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, оскільки будь-який сірник може призвести до масштабного займання.

Нагадаємо, на початку червня під Києвом спалахнула масштабна пожежа. Там спалахнули пластикові труби.