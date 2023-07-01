Українцям у низці регіонів заборонили відвідувати ліси у вихідні: названо причину
У низці регіонів України 1-2 липня діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він передбачає заборону відвідування лісів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Рятувальники зазначили, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1-2 липня діє у:
- Житомирській області;
- Черкаській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області;
- Миколаївській області;
- Тернопільській області;
- Вінницькій області.
"Відвідування лісових масивів у цей період заборонено! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Бережіть себе та навколишнє середовище", - зазначають у ДСНС.
Пожежі в Україні
За інформацією рятувальників, лише з початку року в Україні пожежі в екосистемі охопили понад 5 тисяч гектарів.
Мирних жителів закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, оскільки будь-який сірник може призвести до масштабного займання.
Нагадаємо, на початку червня під Києвом спалахнула масштабна пожежа. Там спалахнули пластикові труби.
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