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Українцям у низці регіонів заборонили відвідувати ліси у вихідні: названо причину

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Україна, Субота 01 липня 2023 18:18
Українцям у низці регіонів заборонили відвідувати ліси у вихідні: названо причину Фото: українцям у низці регіонів заборонили відвідувати ліси на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У низці регіонів України 1-2 липня діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він передбачає заборону відвідування лісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники зазначили, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1-2 липня діє у:

  • Житомирській області;
  • Черкаській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області;
  • Миколаївській області;
  • Тернопільській області;
  • Вінницькій області.

"Відвідування лісових масивів у цей період заборонено! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Бережіть себе та навколишнє середовище", - зазначають у ДСНС.

Пожежі в Україні

За інформацією рятувальників, лише з початку року в Україні пожежі в екосистемі охопили понад 5 тисяч гектарів.

Мирних жителів закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, оскільки будь-який сірник може призвести до масштабного займання.

Нагадаємо, на початку червня під Києвом спалахнула масштабна пожежа. Там спалахнули пластикові труби.

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