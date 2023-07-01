Украинцам в ряде регионов запретили посещать леса на выходных: названа причина
В ряде регионов Украины 1-2 июля действует чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он предусматривает запрет на посещение лесов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели отметили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности 1-2 июля действует в:
- Житомирской области;
- Черкасской области;
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Николаевской области;
- Тернопольской области;
- Винницкой области.
"Посещение лесных массивов в этот период запрещено! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и окружающую среду", - отмечают в ГСЧС.
Пожары в Украине
По информации спасателей, только с начала года в Украине пожары в экосистеме охватили более 5 тысяч гектаров.
Мирных жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку любая спичка может привести к масштабному возгоранию.
Напомним, в начале июня под Киевом вспыхнул масштабный пожар. Там загорелись пластиковые трубы.
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