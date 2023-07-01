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Украинцам в ряде регионов запретили посещать леса на выходных: названа причина

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Украина, Суббота 01 июля 2023 18:18
Украинцам в ряде регионов запретили посещать леса на выходных: названа причина Фото: украинцам в ряде регионов запретили посещать леса на выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины 1-2 июля действует чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он предусматривает запрет на посещение лесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели отметили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности 1-2 июля действует в:

  • Житомирской области;
  • Черкасской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области;
  • Николаевской области;
  • Тернопольской области;
  • Винницкой области.

"Посещение лесных массивов в этот период запрещено! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и окружающую среду", - отмечают в ГСЧС.

Пожары в Украине

По информации спасателей, только с начала года в Украине пожары в экосистеме охватили более 5 тысяч гектаров.

Мирных жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку любая спичка может привести к масштабному возгоранию.

Напомним, в начале июня под Киевом вспыхнул масштабный пожар. Там загорелись пластиковые трубы.

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