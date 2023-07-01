Украинцам в ряде регионов запретили посещать леса на выходных: названа причина

В ряде регионов Украины 1-2 июля действует чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он предусматривает запрет на посещение лесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

Спасатели отметили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности 1-2 июля действует в:

Житомирской области;

Черкасской области;

Херсонской области;

Запорожской области;

Николаевской области;

Тернопольской области;

Винницкой области.

"Посещение лесных массивов в этот период запрещено! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и окружающую среду", - отмечают в ГСЧС.

Пожары в Украине

По информации спасателей, только с начала года в Украине пожары в экосистеме охватили более 5 тысяч гектаров.

Мирных жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку любая спичка может привести к масштабному возгоранию.

Напомним, в начале июня под Киевом вспыхнул масштабный пожар. Там загорелись пластиковые трубы.