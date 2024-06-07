Украинцам назвали приборы, которые лучше вообще не использовать из-за ситуации со светом

Учитывая тяжелую ситуацию в энергосистеме, украинцев попросили не пользоваться энергоемкими приборами. В частности, речь идет о кондиционерах и бойлерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального телемарафона.

"Действительно. Кондиционеры являются одними из достаточно энергоемких приборов среди бытовых. В частности, как бойлеры и другие", - сказал он.

По его словам, понятно, что температура будет только увеличиваться, применение кондиционеров также будет увеличиваться.

"Мы призываем население, быт, бизнес по возможности минимизировать их использование или не использовать вообще. Находить другие варианты проветривания помещений, которые могут быть не менее эффективны", - добавил Колесник.

Ситуация со светом в Украине

Российские войска с конца марта осуществили уже шесть массированных атак по энергетике Украины. Под ударом находились как обычные энергообъекты, так и ТЭС и гидроэлектростанции. На данный момент ситуация в энергосистеме остается тяжелой.

В связи с этим украинцев уже не впервые просят экономить электроэнергию и не включать несколько энергозатратных приборов в одно время. Ранее в YASNO даже составили рейтинг приборов, которые больше всех потребляют электроэнергию.