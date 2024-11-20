Українцям назвали 12 місць, де точно не можна курити: перелік

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і вейпів у громадських місцях, зокрема у під'їздах житлових будинків, заборонено законом. Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушникам загрожують попередження, штраф від 51 до 170 гривень (3-10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). У разі повторного порушення протягом року, за яке особу вже було оштрафовано, сума штрафу збільшується до 170-340 гривень (10-20 неоподатковуваних мінімумів).

Також ми писали, що в Україні посилили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Зокрема, Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.

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