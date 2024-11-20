UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Українцям назвали 12 місць, де точно не можна курити: перелік

Фото: Куріння в громадських місцях (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні діє заборона на куріння тютюнових виробів, е-сигарет, кальянів та електронних пристроїв для нагрівання тютюну в громадських місцях.

РБК-Україна розповідає із посиланням на Патрульну поліцію Києва, де саме заборонено палити.

На законодавчому рівні визначені місця громадського користування, де паління суворо заборонене. За таке порушення в Україні передбачені штрафи.

Курити заборонено:

  • у ліфтах і таксофонах
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я
  • на дитячих майданчиках
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів
  • на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд
  • у під’їздах житлових будинків
  • у підземних переходах
  • у громадському транспорті
  • у закладах громадського харчування
  • у приміщеннях культурних закладів
  • у приміщеннях державних установ і органів влади
  • на зупинках громадського транспорту

У поліції зазначають, якщо ви стали свідком порушення, ви можете повідомити про це через сервіс Центру громадського здоров’я. Для цього достатньо перейти за посиланням: nosmoking.phc.org.ua.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і вейпів у громадських місцях, зокрема у під'їздах житлових будинків, заборонено законом. Згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушникам загрожують попередження, штраф від 51 до 170 гривень (3-10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). У разі повторного порушення протягом року, за яке особу вже було оштрафовано, сума штрафу збільшується до 170-340 гривень (10-20 неоподатковуваних мінімумів).

Також ми писали, що в Україні посилили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Зокрема, Держпродспоживслужба відновила перевірки суб’єктів господарювання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШтрафиПаління