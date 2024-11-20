RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украинцам назвали 12 мест, где точно нельзя курить: список

Фото: Курение в общественных местах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине действует запрет на курение табачных изделий, е-сигарет, кальянов и электронных устройств для нагрева табака в общественных местах.

РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Патрульную полицию Киева , где именно запрещено курить.

На законодательном уровне определены места общественного пользования, где курение строго запрещено. За такое нарушение в Украине предусмотрены штрафы.

Курить запрещено:

  • в лифтах и таксофонах
  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения
  • на детских площадках
  • в помещениях и на территории учебных заведений
  • на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений
  • в подъездах жилых домов
  • в подземных переходах
  • в общественном транспорте
  • в заведениях общепита
  • в помещениях культурных заведений
  • в помещениях государственных учреждений и органов власти
  • на остановках общественного транспорта

В полиции отмечают, что если вы стали свидетелем нарушения, вы можете сообщить об этом через сервис Центра общественного здоровья. Для этого необходимо перейти по ссылке: nosmoking.phc.org.ua.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине курение табачных изделий, электронных сигарет и вейпов в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов, запрещено законом. Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушителям грозят предупреждение, штраф от 51 до 170 гривен (3-10 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан). В случае повторного нарушения в течение года, за который лицо уже было оштрафовано, сумма штрафа увеличивается до 170-340 гривен (10-20 необлагаемых налогом минимумов).

Также мы писали, что в Украине ужесточили контроль за соблюдением антитабачного законодательства. В частности, Госпродпотребслужба возобновила проверки субъектов хозяйствования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШтрафыКурение