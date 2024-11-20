Украинцам назвали 12 мест, где точно нельзя курить: список

В Украине действует запрет на курение табачных изделий, е-сигарет, кальянов и электронных устройств для нагрева табака в общественных местах.

РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Патрульную полицию Киева , где именно запрещено курить.

В полиции отмечают, что если вы стали свидетелем нарушения, вы можете сообщить об этом через сервис Центра общественного здоровья. Для этого необходимо перейти по ссылке: nosmoking.phc.org.ua .

На законодательном уровне определены места общественного пользования, где курение строго запрещено. За такое нарушение в Украине предусмотрены штрафы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине курение табачных изделий, электронных сигарет и вейпов в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов, запрещено законом. Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушителям грозят предупреждение, штраф от 51 до 170 гривен (3-10 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан). В случае повторного нарушения в течение года, за который лицо уже было оштрафовано, сумма штрафа увеличивается до 170-340 гривен (10-20 необлагаемых налогом минимумов).

Также мы писали, что в Украине ужесточили контроль за соблюдением антитабачного законодательства. В частности, Госпродпотребслужба возобновила проверки субъектов хозяйствования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.