UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям нагадали правила безпеки під час встановлення новорічної ялинки

Фото: українцям нагадали правила безпеки під час встановлення новорічної ялинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям радять дотримуватися низки правил при встановленні новорічної ялинки. Вони стосуються пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Як зазначили у відомстві, київські рятувальники нагадали про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Ігнорування правил часто призводить до негативних наслідків.

Українцям під час прикраси новорічної ялинки радять:

  • Встановлювати ялинку подалі від радіаторів, камінів та інших обігріваючих пристроїв. Безпечна відстань - не менше 1 метра.
  • Не встановлювати ялинку у коридорах та холах, оскільки це евакуаційні шляхи.
  • Вибирати прикраси для ялинки з вогнетривких матеріалів. Не прикрашати ялинку елементами з легкозаймистих матеріалів - дерева, вати, паперу, марлі.
  • Гірлянди мають бути промислового виробництва, щоб не сталося коротке замикання та пожежа. Їх потрібно надійно закріпити.
  • Якщо виявили несправність ілюмінації - відключіть гірлянду. Не торкайтеся розетки, якщо вилка гірлянди почала плавитися. Вимкніть електрику через щиток, і лише тоді починайте діяти.
  • Гірлянди необхідно вимикати на ніч, не залишайте підсвічену ялинку без нагляду.
  • Намагайтеся не використовувати свічки на ялинці та прибирайте сухі гілки. Біля ялинки не запалюйте бенгальські вогні та не використовуйте піротехнічні засоби.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві підсвітили головну ялинку країни. Кореспондент РБК-Україна показав фото та відео.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАРіздвоялинкарікНовий рік