Украинцам напомнили правила безопасности во время установки новогодней елки

Украинцам советуют соблюдать ряд правил при установке новогодней елки. Они касаются пожарной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Как отметили в ведомстве, киевские спасатели напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Игнорирование правил часто приводит к негативным последствиям.
Украинцам во время украшения новогодней елки советуют:
Устанавливать елку подальше от радиаторов, каминов и других обогревающих устройств. Безопасное расстояние - не менее 1 метра.
Не устанавливать елку в коридорах и холлах, поскольку это эвакуационные пути.
Выбирать украшения для елки из огнеупорных материалов. Не украшать елку элементами из легковоспламеняющихся материалов - дерева, ваты, бумаги, марли.
Гирлянды должны быть промышленного производства, чтобы не произошло короткое замыкание и пожар. Их нужно надежно закрепить.
Если обнаружили неисправность иллюминации - отключите гирлянду. Не прикасайтесь к розетке, если вилка гирлянды начала плавиться. Отключите электричество через щиток, и только тогда начинайте действовать.
Гирлянды необходимо отключать на ночь, не оставляйте подсвеченную елку без присмотра.
Старайтесь не использовать свечки на елке и убирайте сухие ветки. Возле елки не зажигайте бенгальские огни и не используйте пиротехнические средства.