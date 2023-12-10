RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам напомнили правила безопасности во время установки новогодней елки

Фото: украинцам напомнили правила безопасности во время установки новогодней елки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам советуют соблюдать ряд правил при установке новогодней елки. Они касаются пожарной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как отметили в ведомстве, киевские спасатели напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Игнорирование правил часто приводит к негативным последствиям. 

Украинцам во время украшения новогодней елки советуют:

  • Устанавливать елку подальше от радиаторов, каминов и других обогревающих устройств. Безопасное расстояние - не менее 1 метра. 
  • Не устанавливать елку в коридорах и холлах, поскольку это эвакуационные пути.
  • Выбирать украшения для елки из огнеупорных материалов. Не украшать елку элементами из легковоспламеняющихся материалов - дерева, ваты, бумаги, марли. 
  • Гирлянды должны быть промышленного производства, чтобы не произошло короткое замыкание и пожар. Их нужно надежно закрепить. 
  • Если обнаружили неисправность иллюминации - отключите гирлянду. Не прикасайтесь к розетке, если вилка гирлянды начала плавиться. Отключите электричество через щиток, и только тогда начинайте действовать. 
  • Гирлянды необходимо отключать на ночь, не оставляйте подсвеченную елку без присмотра. 
  • Старайтесь не использовать свечки на елке и убирайте сухие ветки. Возле елки не зажигайте бенгальские огни и не используйте пиротехнические средства. 

Напомним, 6 декабря в Киеве подсветили главную елку страны. Корреспондент РБК-Украина показал фото и видео. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАРождествоялинкарікНовый год