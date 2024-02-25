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Українцям нагадали порядок дій у разі виявлення ворожих диверсантів

Україна, Неділя 25 лютого 2024 22:43
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Українцям нагадали порядок дій у разі виявлення ворожих диверсантів Архівне фото: Українцям нагадали порядок дій у разі виявлення ворожих диверсантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У населені пункти, які розташовані поблизу з Росією або лінією фронту, можуть пробратися ворожі диверсанти. Тому українцям необхідно дотримуватися чітких правил у разі їх виявлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Прості, а головне безпечні дії, помножені на тисячі громадян, які їх проводять, перетворюються на потужну зброю та відчутну перешкоду для роботи окупантів", - йдеться в повідомленні.

На кого варто звертати увагу

У ЦНС уточнюють, що варто звернути увагу, якщо підозрілі особи:

  • мають чітко виражений/характерний російський акцент;
  • не орієнтуються на місцевості;
  • здійснюють фото/відеофіксацію місцевості;
  • ставлять мітки;
  • просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Куди варто звертатися

Українців закликають запам'ятати їхні прикмети, а саме одяг, зовнішність, фізичні особливості, але в жодному разі не робити фото чи відеофіксацію цих людей.

Також не варто показувати їм документи, підказувати дорогу. Одразу ж усіма доступними способами необхідно проінформувати СБУ про час і місце, де бачили ймовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір і марки автівок, напрямок руху, прикмети.

Ворожі ДРГ

14 грудня російські диверсанти намагалися потрапити у Сумську область. Українські прикордонники розпочали бій із ДРГ.

Ще в жовтні Центр національного спротиву попереджав про те, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Зокрема про зростання активності ворожих ДРГ на кордоні з Харківською областю попереджали в грудні.

Крім того, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів диверсантів у Сумській області запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.

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