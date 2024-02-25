Українцям нагадали порядок дій у разі виявлення ворожих диверсантів
У населені пункти, які розташовані поблизу з Росією або лінією фронту, можуть пробратися ворожі диверсанти. Тому українцям необхідно дотримуватися чітких правил у разі їх виявлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Прості, а головне безпечні дії, помножені на тисячі громадян, які їх проводять, перетворюються на потужну зброю та відчутну перешкоду для роботи окупантів", - йдеться в повідомленні.
На кого варто звертати увагу
У ЦНС уточнюють, що варто звернути увагу, якщо підозрілі особи:
- мають чітко виражений/характерний російський акцент;
- не орієнтуються на місцевості;
- здійснюють фото/відеофіксацію місцевості;
- ставлять мітки;
- просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.
Куди варто звертатися
Українців закликають запам'ятати їхні прикмети, а саме одяг, зовнішність, фізичні особливості, але в жодному разі не робити фото чи відеофіксацію цих людей.
Також не варто показувати їм документи, підказувати дорогу. Одразу ж усіма доступними способами необхідно проінформувати СБУ про час і місце, де бачили ймовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір і марки автівок, напрямок руху, прикмети.
Ворожі ДРГ
14 грудня російські диверсанти намагалися потрапити у Сумську область. Українські прикордонники розпочали бій із ДРГ.
Ще в жовтні Центр національного спротиву попереджав про те, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.
Зокрема про зростання активності ворожих ДРГ на кордоні з Харківською областю попереджали в грудні.
Крім того, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів диверсантів у Сумській області запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.
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