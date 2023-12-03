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На кордоні з Харківською областю зросла активність російських ДРГ, - Демченко

Неділя 03 грудня 2023 22:09
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На кордоні з Харківською областю зросла активність російських ДРГ, - Демченко Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерія Поліщук

Росія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. При цьому в регіоні зросла кількість ворожих обстрілів.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він повідомив, що активність російських загарбників фіксується упродовж останніх кількох тижнів.

"Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме - у Харківській області. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області", - заявив Демченко.

Він припускає, що російські окупанти змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що "на Сумському напрямку у них нічого не виходить".

Речник прикордонників додав, що на прикордонні Харківської області значно зросла кількість ворожих обстрілів. При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.

ДРГ в Україні

12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України у Сумській області та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами.

Крім того, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.

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