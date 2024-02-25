Украинцам напомнили порядок действий в случае обнаружения вражеских диверсантов
В населенные пункты, которые расположены вблизи с Россией или линией фронта, могут пробраться вражеские диверсанты. Поэтому украинцам необходимо придерживаться четких правил в случае их обнаружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Простые, а главное безопасные действия, умноженные на тысячи граждан, которые их проводят, превращаются в мощное оружие и ощутимое препятствие для работы оккупантов", - говорится в сообщении.
На кого следует обращать внимание
В ЦНС уточняют, что стоит обратить внимание, если подозрительные лица:
- имеют четко выраженный/характерный русский акцент;
- не ориентируются на местности;
- осуществляют фото/видеофиксацию местности;
- ставят метки;
- просят мобильный телефон, чтобы осуществить звонок.
Куда следует обращаться
Украинцев призывают запомнить их приметы, а именно одежду, внешность, физические особенности, но ни в коем случае не делать фото или видеофиксацию этих людей.
Также не стоит показывать им документы, подсказывать дорогу. Сразу же всеми доступными способами необходимо проинформировать СБУ о времени и месте, где видели вероятных диверсантов, а также их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.
Вражеские ВРГ
14 декабря российские диверсанты пытались попасть в Сумскую область. Украинские пограничники начали сражение с ДРГ.
Еще в октябре Центр национального сопротивления предупреждал о том, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.
В частности, о росте активности враждебных ДРГ на границе с Харьковской областью предупреждали в декабре.
Кроме того, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов диверсантов в Сумской области была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.
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