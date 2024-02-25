Украинцам напомнили порядок действий в случае обнаружения вражеских диверсантов

В населенные пункты, которые расположены вблизи с Россией или линией фронта, могут пробраться вражеские диверсанты. Поэтому украинцам необходимо придерживаться четких правил в случае их обнаружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Простые, а главное безопасные действия, умноженные на тысячи граждан, которые их проводят, превращаются в мощное оружие и ощутимое препятствие для работы оккупантов", - говорится в сообщении.

На кого следует обращать внимание

В ЦНС уточняют, что стоит обратить внимание, если подозрительные лица:

имеют четко выраженный/характерный русский акцент;

не ориентируются на местности;

осуществляют фото/видеофиксацию местности;

ставят метки;

просят мобильный телефон, чтобы осуществить звонок.

Куда следует обращаться

Украинцев призывают запомнить их приметы, а именно одежду, внешность, физические особенности, но ни в коем случае не делать фото или видеофиксацию этих людей.

Также не стоит показывать им документы, подсказывать дорогу. Сразу же всеми доступными способами необходимо проинформировать СБУ о времени и месте, где видели вероятных диверсантов, а также их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.

Вражеские ВРГ

14 декабря российские диверсанты пытались попасть в Сумскую область. Украинские пограничники начали сражение с ДРГ.

Еще в октябре Центр национального сопротивления предупреждал о том, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

В частности, о росте активности враждебных ДРГ на границе с Харьковской областью предупреждали в декабре.

Кроме того, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов диверсантов в Сумской области была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.