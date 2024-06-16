Українцям нагадали особливості оплати комуналки під час війни

Нагадаємо, з 1 червня в Україні підняли тариф на світло, але не для всіх. Сума у платіжках буде залежати від споживання. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як можна поскаржитися на погану якість комунальних послуг.

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