Украинцам напомнили особенности оплаты коммуналки во время войны

Напомним, с 1 июня в Украине подняли тарифы на свет, но не для всех. Сумма в платежках будет зависеть от потребления. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина объясняло, как можно пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг.

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