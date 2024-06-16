RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам напомнили особенности оплаты коммуналки во время войны

Фото: украинцам напомнили особенности оплаты за коммуналку во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине во время действия военного положения действуют определенные правила оплаты коммунальных услуг. В частности, это касается оккупированных территорий и регионов, где идут боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно постановлению Кабмина от 05.03.2022 г. № 206 до прекращения или отмены военного положения в Украине для населения в территориальных общинах, где ведутся боевые действия либо временно оккупированных РФ, либо если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных действий, запрещается:

  • начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы жилищно-коммунальные услуги;
  • прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме услуги;
  • взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 года с даты начала боевых действий по дату прекращения боевых действий, в частности для лиц, покинувших место своего проживания и должным образом уведомивших об этом поставщика услуг;
  • начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату завершения временной оккупации территорий и взыскания задолженности за эти услуги, образованной после 24 февраля 2022 года за соответствующий период оккупации, потребителей и/или членов их семей на соответствующей территории.

Напомним, с 1 июня в Украине подняли тарифы на свет, но не для всех. Сумма в платежках будет зависеть от потребления. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина объясняло, как можно пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Услуги ЖКХКоммунальные платежи