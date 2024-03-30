Українцям нагадали, куди звертатися для отримання статусу члена сім'ї загиблого захисника

Щоб отримати передбачені законом пільги членам сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, необхідно мати відповідний статус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
До категорій осіб, які мають право отримати такий статус, належать:
Для набуття статусу члена сім'ї загиблого захисника або захисниці України слід звертатися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради із заявою та відповідними документами.
З переліком необхідних документів та більш детальною інформацією можна ознайомитися в інфографіці.
Фото: Інструкція (minre.gov.ua)
Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру подання заявки для виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Це прискорить процедуру.
Також в уряді планують врегулювати розподіл виплат серед членів сімей загиблих військових.
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