Українцям нагадали, куди звертатися для отримання статусу члена сім'ї загиблого захисника

До категорій осіб, які мають право отримати такий статус, належать:

сім'ї військовослужбовців (ЗСУ, Нацгвардії та осіб, які були у складі добровольчих формувань, забезпечуючи національну безпеку та оборону);

сім'ї працівників підприємств, установ та організацій, які здійснювали заходи із забезпечення нацбезпеки та оборони;

сім'ї осіб, які загинули або пропали безвісти.

Інфографіка

Для набуття статусу члена сім'ї загиблого захисника або захисниці України слід звертатися до підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради із заявою та відповідними документами.

З переліком необхідних документів та більш детальною інформацією можна ознайомитися в інфографіці.

Фото: Інструкція (minre.gov.ua)

Важлива інформація для військових та їх рідних

Нагадаємо, раніше уряд спростив процедуру подання заявки для виплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Це прискорить процедуру.

Також в уряді планують врегулювати розподіл виплат серед членів сімей загиблих військових.