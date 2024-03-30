Украинцам напомнили, куда обращаться для получения статуса члена семьи погибшего защитника

К категориям лиц, имеющих право получить такой статус, относятся:

семьи военнослужащих (ВСУ, Нацгвардии и лиц, которые были в составе добровольческих формирований, обеспечивая национальную безопасность и оборону);

семьи работников предприятий, учреждений и организаций, осуществлявших мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны;

семьи лиц, погибших или пропавших без вести.

Инфографика

Для получения статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины следует обращаться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами.

С перечнем необходимых документов и более подробной информацией можно ознакомиться в инфографике.

Фото: Инструкция (minre.gov.ua)

Важная информация для военных и их родных

Напомним, ранее правительство упростило процедуру подачи заявки для выплаты семьям погибших военнослужащих. Это ускорит процедуру.

Также в правительстве планируется урегулировать распределение выплат среди членов семей погибших военных.