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Українцям нагадали, які документи потрібні для призначення житлової субсидії

Ілюстративне фото: українцям нагадали, які документи потрібні для призначення житлової субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для призначення житлової субсидії необхідно подати відповідну заяву та декларацію до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):

  • договір наймання (оренди) житла - у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості - за умови наявності заборгованості та укладання договору.

У разі потреби українці можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідка, виписка про проживання без прописки чи довідка внутрішньо переміщеної особи.

Людина, яка звертається за призначенням субсидії, має пред’явити свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Іноземці та осіб без громадянства мають надати паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства чи відповідну посвідку.

Як можна подати документи?

  • особисто, через обраний сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою, на адресу органу Фонду;
  • online - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал "Дія".

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

До того ж, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон

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