RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам напомнили, какие документы нужны для назначения жилищной субсидии

Иллюстративное фото: украинцам напомнили, какие документы нужны для назначения жилищной субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Для назначения жилищной субсидии необходимо подать соответствующее заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):

  • договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
  • копия договора о реструктуризации задолженности - при наличии задолженности и заключения договора.

В случае необходимости украинцы могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности справки, выписка о проживании без прописки или справка внутренне перемещенного лица.

Человек, который обращается за назначением субсидии, должен предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Иностранцы и лица без гражданства должны предоставить паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства или соответствующее удостоверение.

Как подать документы?

  • лично через избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, по адресу органа Фонда;
  • online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дія".

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидіїПенсионный фонд Украины