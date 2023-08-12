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Хто може отримати субсидію та як вона нараховується: роз'яснення Мінсоцполітики

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Україна, Субота 12 серпня 2023 10:31
Хто може отримати субсидію та як вона нараховується: роз'яснення Мінсоцполітики Фото: розмір субсидії залежить від доходу сім'ї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, потенційно можна отримати субсидію", - йдеться в повідомленні.

Водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автомобілів, депозитів тощо), нагадали в міністерстві.

Зміни у субсидіях

Додатково цього літа уряд спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.

При цьому в сукупному доході домогосподарств не враховуватимуться доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік, розповіли в Мінсоцполітики.

Хто може отримати субсидію та як вона нараховується: роз'яснення Мінсоцполітики

Приклад розрахунку

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії, наведено, на прикладі сім’ї, що складається з 4-х осіб (чоловік, дружини та двоє дітей).

Для розрахунку:

  • розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами - 3500 грн
  • чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід - 15 000 грн
  • базовий коефіцієнт - 2
  • базова норма плати за послуги - 15
  • прожитковий мінімум з 1.01.2023р. - 2589 грн.

Хто може отримати субсидію та як вона нараховується: роз'яснення Мінсоцполітики

Субсидії на опалювальний сезон

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що субсидії на опалювальний сезон "обов'язково будуть", оскільки це пріоритетна допомога.

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.

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