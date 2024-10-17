Українцям нагадали, як правильно купувати воду: це має бути на етикетці

Якість питної води має вирішальне значення для здоров'я людини, тому перед покупкою бутильованої води або води з пунктів розливу необхідно уважно перевіряти інформацію на етикетці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужб у.

Зазначається, що інформація на етикетці гарантує безпеку води, яку ви споживаєте, та підтверджує її відповідність стандартам. В іншому випадку - безпека споживання такої води не може гарантуватися.

Таким чином, на етикетці бутильованої води обов’язково мають бути зазначені:

Назва та вид води - це може бути оброблена або необроблена (природна) вода, штучно мінералізована, газована чи негазована. Хімічний склад - важливо знати перелік уведених речовин, зокрема консервантів, макро- та мікроелементів. Фактичні показники мінерального складу - вода повинна відповідати нормам фізіологічної повноцінності мінерального складу, згідно з додатком до санітарних норм. Умови зберігання - правильне зберігання впливає на збереження якості води. Об’єм тари, дата виготовлення та термін придатності - свіжість і придатність води для споживання є критично важливими. Інформація про виробника - найменування, місцезнаходження та контактні дані виробника дозволяють відстежити походження води. Місце видобутку води та характеристики джерела - зазначається вид вихідної води, місце розташування джерела, глибина свердловини. Це вказує на те, що вода відповідає екологічним стандартам та є безпечною. Номер партії виробництва та нормативний документ - номер партії допомагає ідентифікувати походження партії, а посилання на нормативні документи підтверджує відповідність води стандартам.

У Держпродспоживслужби додали, що у випадку купівлі води у пунктах розливу, аналогічна інформація повинна бути викладена на інформаційному листі, який має бути розміщений на видному місці.