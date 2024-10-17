Українцям нагадали, як правильно купувати воду: це має бути на етикетці
Якість питної води має вирішальне значення для здоров'я людини, тому перед покупкою бутильованої води або води з пунктів розливу необхідно уважно перевіряти інформацію на етикетці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Зазначається, що інформація на етикетці гарантує безпеку води, яку ви споживаєте, та підтверджує її відповідність стандартам. В іншому випадку - безпека споживання такої води не може гарантуватися.
Таким чином, на етикетці бутильованої води обов’язково мають бути зазначені:
- Назва та вид води - це може бути оброблена або необроблена (природна) вода, штучно мінералізована, газована чи негазована.
- Хімічний склад - важливо знати перелік уведених речовин, зокрема консервантів, макро- та мікроелементів.
- Фактичні показники мінерального складу - вода повинна відповідати нормам фізіологічної повноцінності мінерального складу, згідно з додатком до санітарних норм.
- Умови зберігання - правильне зберігання впливає на збереження якості води.
- Об’єм тари, дата виготовлення та термін придатності - свіжість і придатність води для споживання є критично важливими.
- Інформація про виробника - найменування, місцезнаходження та контактні дані виробника дозволяють відстежити походження води.
- Місце видобутку води та характеристики джерела - зазначається вид вихідної води, місце розташування джерела, глибина свердловини. Це вказує на те, що вода відповідає екологічним стандартам та є безпечною.
- Номер партії виробництва та нормативний документ - номер партії допомагає ідентифікувати походження партії, а посилання на нормативні документи підтверджує відповідність води стандартам.
У Держпродспоживслужби додали, що у випадку купівлі води у пунктах розливу, аналогічна інформація повинна бути викладена на інформаційному листі, який має бути розміщений на видному місці.
Раніше Держпродспоживслужба пояснювала, як обрати органічну продукцію та що має зазначатися на упаковці товару.
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