Украинцам напомнили, как правильно покупать воду: это должно быть на этикетке

Качество питьевой воды имеет решающее значение для здоровья человека, поэтому перед покупкой бутилированной воды или воды из пунктов разлива необходимо тщательно проверять информацию на этикетке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбы .

Отмечается, что информация на этикетке гарантирует безопасность потребляемой воды и подтверждает ее соответствие стандартам. В противном случае - безопасность потребления такой воды не может гарантироваться.

Таким образом, на этикетке бутылированной воды обязательно должны быть указаны:

Название и вид воды - это может быть обработанная или необработанная (природная) вода, искусственно минерализованная, газированная или негазированная. Химический состав - важно знать перечень введенных веществ, в частности консервантов, макро- и микроэлементов. Фактические показатели минерального состава - вода должна соответствовать нормам физиологической полноценности минерального состава, согласно приложению к санитарным нормам. Условия хранения - правильное хранение влияет на сохранение качества воды. Объем тары, дата изготовления и срок годности - свежесть и пригодность воды для потребления критически важны. Информация о производителе - наименование, местонахождение и контактные данные производителя позволяют отследить происхождение воды. Место добычи воды и характеристики источника указывается вид исходной воды, местоположение источника, глубина скважины. Это указывает на то, что вода соответствует экологическим стандартам и безопасна. Номер партии и нормативный документ - номер партии помогает идентифицировать происхождение партии, а ссылка на нормативные документы подтверждает соответствие воды стандартам.

В Госпродпотребслужбы добавили, что в случае покупки воды в пунктах разлива, аналогичная информация должна быть изложена на информационном письме, которое должно быть размещено на видном месте.