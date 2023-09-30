Українцям нагадали, як отримати виплати за пошкоджене житло

Як відкрити картку

Спочатку потрібно обрати один банк із переліку:

ПриватБанк

monobank

ПУМБ

Абанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

Ощадбанк

sportbank

izibank

Банку Восток

Банку Кліринговий Дім

Після цього слід завантажити застосунок банку та відкрити спеціальну картку "єВідновлення". Це можна зробити також офлайн у відділенні банку. Далі додаток "Дія" підтягне її автоматично.

Як працює картка

Карткою можна розраховуватися тільки за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів програми "єВідновлення". Водночас переказувати гроші на інші рахунки, знімати готівку, оплачувати за реквізитами та поповнювати картку не можна.

Кошти на ремонт житла необхідно витратити протягом 12 місяців. Інакше вони повернуться до держбюджету.

"єВідновлення"

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня. В її рамках громадяни можуть отримувати кошти за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок російської агресії.

При цьому нещодавно Кабмін додав у програму "єВідновлення" 12 нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія.

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