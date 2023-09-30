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Українцям нагадали, як отримати виплати за пошкоджене житло

Ілюстративне фото: українцям нагадали, як отримати виплати за пошкоджене житло (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок російської агресії. Для цього варто подати заявку для участі у програмі "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру та "Дію".

Як відкрити картку

Спочатку потрібно обрати один банк із переліку:

  • ПриватБанк
  • monobank
  • ПУМБ
  • Абанк
  • Sense Bank
  • Райффайзен Банк
  • Ощадбанк
  • sportbank
  • izibank
  • Банку Восток
  • Банку Кліринговий Дім

Після цього слід завантажити застосунок банку та відкрити спеціальну картку "єВідновлення". Це можна зробити також офлайн у відділенні банку. Далі додаток "Дія" підтягне її автоматично.

Як працює картка

Карткою можна розраховуватися тільки за будівельні матеріали чи послуги бізнес-партнерів програми "єВідновлення". Водночас переказувати гроші на інші рахунки, знімати готівку, оплачувати за реквізитами та поповнювати картку не можна.

Кошти на ремонт житла необхідно витратити протягом 12 місяців. Інакше вони повернуться до держбюджету.

"єВідновлення"

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня. В її рамках громадяни можуть отримувати кошти за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок російської агресії.

При цьому нещодавно Кабмін додав у програму "єВідновлення" 12 нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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