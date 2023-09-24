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"єВідновлення". Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть приєднатись до програми

Київ, Неділя 24 вересня 2023 14:28
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"єВідновлення". Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть приєднатись до програми Наслідки обстрілу Подільського району Києва (GettyImages_1239458572)
Автор: РБК-Україна

Уряд додав у програму "єВідновлення" дванадцять нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія. Раніше, програма була доступна лише трьом категоріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства відновлення України.

Тепер власники пошкодженого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами ще більшої кількості компаній.

Програма поповнилася наступними категоріями:

  • 1711 - генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;
  • 1731 - підрядники з електрики;
  • 1740 - ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;
  • 1750 - підрядники теслярських робіт;
  • 1761 - покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;
  • 1771 - підрядники бетонних робіт;
  • 5065 - електричні частини та обладнання;
  • 5074 - обладнання для водопроводу та опалювальної системи;
  • 5198 - лакофарбова продукція та супровідні товари;
  • 5200 - товари для дому;
  • 5713 - покриття для підлоги;
  • 8911 - архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

Зараз, за даними міністерства, в програмі "єВідновлення" зареєстровано 1 106 одиниць мерчантів, з яких 178 одиниць (16%) - юридичні особи, а 928 одиниць (84%) - ФОПи.

Програма "єВідновлення" стартувала 10 травня 2023 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, казав, що це перший проект у світі і подібних йому ще не було.

За програмою можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації, якщо житло за результатами перевірки визнане пошкодженим або зруйнованим.

Крім того, в Україні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з програмою "єВідновлення". Наприклад. у Харківській області шахраї видавали себе за держслужбвців і пропонували "допомогу". Міська рада повідомила, якщо до візиту не було попереднього дзвінка - мешканці мають справи з шахраями.

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