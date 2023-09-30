Украинцам напомнили, как получить выплаты за поврежденное жилье

Украинцы могут получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в результате российской агрессии. Для этого следует подать заявку для участия в программе "єВідновлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру и "Дію".
Как открыть карту
Сначала нужно выбрать один банк из перечня:
После этого следует загрузить приложение банка и открыть специальную карточку "єВідновлення". Это можно сделать также офлайн в отделении банка. Далее приложение "Дія" подтянет его автоматически.
Карточкой можно рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров программы "єВідновлення". В то же время переводить деньги на другие счета, снимать наличные деньги, оплачивать реквизиты и пополнять карту нельзя.
Денежные средства на ремонт жилья необходимо потратить в течение 12 месяцев. Иначе они вернутся в госбюджет.
Программа "єВідновлення" стартовала в Украине 10 мая. В ее рамках граждане могут получать средства за поврежденное и разрушенное жилье в результате российской агрессии.
При этом недавно Кабмин добавил в программу "єВідновлення" 12 новых категорий бизнеса, на которые распространяется ее действие.
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