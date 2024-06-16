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Українцям нагадали, як безпечно користуватися генераторами та свічками

Фото: українцям нагадали, як безпечно користуватися генераторами та свічками (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час відключень електропостачання, українці все більше використовують альтернативні джерела світла та енергії. Але маючи такі речі вдома, на жаль, не всі знають про їхню небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Так, мова йде про туристичні та автономні газові плитки, газові балони, свічки, генератори тощо.

"Нагадаємо вам декілька правил безпечного використання таких приладів", - йдеться у повідомленні.

Важливі правила

  • уникайте несертифікованих та саморобних приладів;
  • обмежте доступ маленьких дітей до свічок та газових плит;
  • не використовуйте газові балони у квартирах;
  • користуйтеся ліхтариками або світильниками, що не потребують багато енергії;
  • запалюючи свічку, в жодному разі не залишайте її без контролю, адже полум'я може раптово розповсюдитися та спровокувати пожежу.

Проблеми зі світлом в Україні

У зв'язку з постійними обстрілами РФ по енергетиці України, профільним фахівцям довелося вводити обмеження як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Через відключення світла люди стали частіше користуватися альтернативою - генераторами, свічками тощо. Раніше рятувальники розповіли, що робити під час дощу, якщо генератор стоїть на вулиці.

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Поліція КиєваВимкнення світла