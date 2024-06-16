Українцям нагадали, як безпечно користуватися генераторами та свічками

Так, мова йде про туристичні та автономні газові плитки, газові балони, свічки, генератори тощо.

"Нагадаємо вам декілька правил безпечного використання таких приладів", - йдеться у повідомленні.

Важливі правила

уникайте несертифікованих та саморобних приладів;

обмежте доступ маленьких дітей до свічок та газових плит;

не використовуйте газові балони у квартирах;

користуйтеся ліхтариками або світильниками, що не потребують багато енергії;

запалюючи свічку, в жодному разі не залишайте її без контролю, адже полум'я може раптово розповсюдитися та спровокувати пожежу.

Проблеми зі світлом в Україні

У зв'язку з постійними обстрілами РФ по енергетиці України, профільним фахівцям довелося вводити обмеження як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Через відключення світла люди стали частіше користуватися альтернативою - генераторами, свічками тощо. Раніше рятувальники розповіли, що робити під час дощу, якщо генератор стоїть на вулиці.