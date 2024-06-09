ua en ru
Нд, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генератор стоїть на вулиці: рятувальники розповіли, що робити під час дощу

Україна, Неділя 09 червня 2024 13:41
UA EN RU
Генератор стоїть на вулиці: рятувальники розповіли, що робити під час дощу Фото: яких правил варто дотримуватися, ховаючи генератор від дощу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб генератор не намочив дощ, можна зробити спеціальний навіс. При цьому обов'язково треба дотриматись декількох важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Найголовніше правило - ні в якому разі не вносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися", - розповіли у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів. Але важливо врахувати наступне:

  • Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря.
  • Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.
  • Генератор не повинен перегріватись.

Відключення світла в Україні: важливі моменти

В Україні останні місяці спостерігається важка ситуація в енергосистемі. Вона пов'язана із шістьма масивованими атаками по Україні, які влаштувала РФ, починаючи з 22 березня. Одна з останніх атак сталася вже у червні.

Зокрема, українці вже підлаштувалися під графіки світла. Але фахівці радять піти далі і купувати лише ті продукти, які можна довше зберегти в умовах без світла. Зокрема, раніше РБК-Україна зібрало список продуктів, які довго можуть зберігатися без холодильника, а дієтолог склала приклад меню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС генератор Вимкнення світла
NEWS
Україна вперше атакувала ворожий Су-57: що відомо про найсучасніший винищувач РФ
Україна вперше атакувала ворожий Су-57: що відомо про найсучасніший винищувач РФ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут