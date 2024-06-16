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Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться генераторами и свечами

Фото: украинцам напомнили, как безопасно пользоваться генераторами и свечами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

При отключении электроснабжения украинцы все больше используют альтернативные источники света и энергии. Но, имея такие вещи дома, к сожалению, не все знают об их опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Так, речь идет о туристических и автономных газовых плитках, газовых баллонах, свечах, генераторах и т.д.

"Напомним вам несколько правил безопасного использования таких приборов", - говорится в сообщении.

Важные правила

  • избегайте несертифицированных и самодельных устройств;
  • ограничьте доступ маленьких детей к свечам и газовым плитам;
  • не используйте газовые баллоны в квартирах;
  • пользуйтесь фонариками или светильниками, не требующими много энергии;
  • зажигая свечу, ни в коем случае не оставляйте ее без контроля, ведь пламя может внезапно распространиться и спровоцировать пожар.

Проблемы со светом в Украине

В связи с постоянными обстрелами РФ по энергетике Украины, профильным специалистам пришлось вводить ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей.

Из-за отключений света люди стали чаще пользоваться альтернативой - генераторами, свечами и т.д. Ранее спасатели рассказали, что делать во время дождя, если генератор стоит на улице.

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Полиция КиеваОтключение света