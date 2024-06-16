Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться генераторами и свечами

При отключении электроснабжения украинцы все больше используют альтернативные источники света и энергии. Но, имея такие вещи дома, к сожалению, не все знают об их опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Так, речь идет о туристических и автономных газовых плитках, газовых баллонах, свечах, генераторах и т.д.
"Напомним вам несколько правил безопасного использования таких приборов", - говорится в сообщении.
В связи с постоянными обстрелами РФ по энергетике Украины, профильным специалистам пришлось вводить ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей.
Из-за отключений света люди стали чаще пользоваться альтернативой - генераторами, свечами и т.д. Ранее спасатели рассказали, что делать во время дождя, если генератор стоит на улице.
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