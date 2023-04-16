Українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки: що треба знати

Що треба знати

Зокрема, громадянам слід дотримуватися таких правил:

не підходити близько до підозрілих предметів,

не чіпати підозрілі предмети руками,

не відвідувати ліси, поля, лісосмуги та місця, де велися бойові дії.

ходити лише знайомими та перевіреними маршрутами.

При цьому в ОВА звертають увагу, якщо ви маєте дітей молодшого віку, то необхідно розповідати їм про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, не дозволяти підіймати невідомі предмети, відходити далеко від дорослих і гратися наодинці.

У разі, якщо ви виявили щось підозріле, відійдіть на безпечну відстань і повідомте спеціалістів за номерами: 101 та 102.

Нагадаємо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, в Україні через російську агресію мінами й снарядами забруднено 174 тисячі квадратних кілометрів, що удвічі більше, ніж площа Австрії.

При цьому за оцінками експертів, близько 40% території нашої країни забруднено мінами.

Додамо, за даними Міноборони для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

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