UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки: що треба знати

Фото: українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Через потепління та свята побільшала кількість людей, які проводять час на природі. У зв'язку з чим українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

Що треба знати

Зокрема, громадянам слід дотримуватися таких правил:

  • не підходити близько до підозрілих предметів,
  • не чіпати підозрілі предмети руками,
  • не відвідувати ліси, поля, лісосмуги та місця, де велися бойові дії.
  • ходити лише знайомими та перевіреними маршрутами.

При цьому в ОВА звертають увагу, якщо ви маєте дітей молодшого віку, то необхідно розповідати їм про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, не дозволяти підіймати невідомі предмети, відходити далеко від дорослих і гратися наодинці.

У разі, якщо ви виявили щось підозріле, відійдіть на безпечну відстань і повідомте спеціалістів за номерами: 101 та 102.

Нагадаємо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, в Україні через російську агресію мінами й снарядами забруднено 174 тисячі квадратних кілометрів, що удвічі більше, ніж площа Австрії.

При цьому за оцінками експертів, близько 40% території нашої країни забруднено мінами.

Додамо, за даними Міноборони для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївсвятаВибух боєприпасів