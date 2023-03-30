Зеленський: в Україні мінами й снарядами забруднено територій, як дві Австрії

В Україні через російську агресію мінами й снарядами забруднено 174 тисячі квадратних кілометрів. Що удвічі більше, ніж площа Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення до парламенту Австрії.

"174 тисячі квадратних кілометрів українських територій забруднені мінами й нерозірваними снарядами. Ця забруднена площа, як дві території Австрії. Це - сотні тисяч протипіхотних та протитанкових мін, ракет від реактивної артилерії, авіаційних бомб, мінометних снарядів та боєприпасів, які не розірвалися і застрягли в полях", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що окупанти залишили вибухівки у будівлях, садах, парках та городах цивільних. При цьому замасковані гранати майже кожного дня забирають життя українців на звільнених територіях.

"На жаль, щодня є повідомлення про вибухи, які забрали життя і скалічили людей. Все це частина автопортрета Росії сьогодні, який вона створює своєю агресією, своєю божевільною війною", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також розповів про випадки, коли російські військові навмисно мінували такі предмети, як, наприклад, музичні інструменти, шафи, сумки, пральні машинки тощо.

Зазначимо, за оцінками експертів, близько 40% території нашої країни забруднено мінами.

Нагадаємо, що в Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій.

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