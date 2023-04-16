Украинцам напомнили главные правила соблюдения минной безопасности: что нужно знать

Что нужно знать

В частности, гражданам следует соблюдать следующие правила:

не подходить близко к подозрительным предметам,

не трогать подозрительные предметы руками,

не посещать леса, поля, лесополосы и места, где велись боевые действия.

ходить только по знакомым и проверенным маршрутам.

При этом в ОВА обращают внимание, если у вас есть дети младшего возраста, то необходимо рассказывать им о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, не позволять поднимать неизвестные предметы, отходить далеко от взрослых и играть наедине.

В случае, если вы обнаружили что-нибудь подозрительное, отойдите на безопасное расстояние и сообщите специалистам по номерам: 101 и 102.

Напомним, как недавно заявил президент Владимир Зеленский, в Украине из-за российской агрессии минами и снарядами загрязнено 174 тысячи квадратных километров, что вдвое больше площади Австрии.

При этом по оценкам экспертов, около 40% территории нашей страны загрязнены минами.

Добавим, по данным Минобороны, для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.