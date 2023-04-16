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Украинцам напомнили главные правила соблюдения минной безопасности: что нужно знать

Фото: украинцам напомнили главные правила соблюдения минной безопасности (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за потепления и праздников увеличилось количество людей, которые проводят время на природе. В связи с этим украинцам напомнили главные правила соблюдения минной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

Что нужно знать

В частности, гражданам следует соблюдать следующие правила:

  • не подходить близко к подозрительным предметам,
  • не трогать подозрительные предметы руками,
  • не посещать леса, поля, лесополосы и места, где велись боевые действия.
  • ходить только по знакомым и проверенным маршрутам.

При этом в ОВА обращают внимание, если у вас есть дети младшего возраста, то необходимо рассказывать им о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют, не позволять поднимать неизвестные предметы, отходить далеко от взрослых и играть наедине.

В случае, если вы обнаружили что-нибудь подозрительное, отойдите на безопасное расстояние и сообщите специалистам по номерам: 101 и 102.

Напомним, как недавно заявил президент Владимир Зеленский, в Украине из-за российской агрессии минами и снарядами загрязнено 174 тысячи квадратных километров, что вдвое больше площади Австрии.

При этом по оценкам экспертов, около 40% территории нашей страны загрязнены минами.

Добавим, по данным Минобороны, для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

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