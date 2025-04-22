Українцям надходять фейкові листи "від банку": чим небезпечна шахрайська схема

Деякі українці можуть отримати електронний лист з нібито адреси "Ощадбанку". Проте це - нова шахрайська схема.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
"Увага, шахраї", - наголосив Наумов.
За його словами, останнім часом у мережі діє чергова шахрайська схема.
Йдеться про те, що деякі українці отримують e-mail повідомлення з адреси електронної пошти: ОЩАДБАНК
Починаються шахрайські електронні листи так: "Потрібна додаткова інформація. З міркувань безпеки ми тимчасово обмежили деякі функції вашого облікового запису".
Далі йдеться про те, що "відповідно до Регламенту UA 6/1005675 щодо ідентифікації клієнтів, який є частиною загальних умов здійснення банківських операцій, підписаних під час відкриття рахунку в ОЩАДБАНКУ, періодичне підтвердження особистих та контактних даних є обов'язковим".
"Нещодавно нам не вдалося підтвердити вашу особу та актуальність наданої інформації. У зв'язку з цим, починаючи з 21 квітня 2025 року, деякі функції вашого облікового запису будуть тимчасово недоступні до моменту оновлення необхідних даних", - повідомляється у фейковому повідомленні.
Зазначається, що для відновлення повного доступу, потрібно "надати додаткову інформацію".
"Процес підтвердження займає лише кілька хвилин і доступний за посиланням... З повагою, Команда ОЩАДБАНКУ", - підсумовується у листі шахраїв.
Наумов наголосив, що такі листи, звісно, "розсилає не команда "Ощадбанку". Їх розсилає "команда злочинців".
"Це зрозуміло хоча б з адреси, з якої розсилаються ці листи", - уточнив посадовець.
З огляду на ситуацію, що склалась, він звернувся до громадян із проханням:
"Пильність - це найкращий спосіб убезпечити себе від шахрайств", - підсумував голови правління банку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нове "мобільне" шахрайство в Україні. Йдеться про те, що правопорушники представляються громадянам представниками мобільного оператора та збирають дані
За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.
У Центрі протидії дезінформації повідомляли також про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.
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