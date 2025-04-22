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Украинцам приходят фейковые письма "от банка": чем опасна мошенническая схема

Украинцы могут получать фейковые электронные письма "от банка" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые украинцы могут получить электронное письмо с якобы адреса "Ощадбанка". Однако это - новая мошенническая схема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

С какого адреса поступают мошеннические письма

"Внимание, мошенники", - подчеркнул Наумов.

По его словам, в последнее время в сети действует очередная мошенническая схема.

Речь идет о том, что некоторые украинцы получают e-mail сообщения с адреса электронной почты: ОЩАДБАНК .

Как выглядят фейковые письма от якобы "Ощадбанка"

Начинаются мошеннические электронные письма так: "Требуется дополнительная информация. Из соображений безопасности мы временно ограничили некоторые функции вашей учетной записи".

Далее говорится о том, что "в соответствии с Регламентом UA 6/1005675 по идентификации клиентов, который является частью общих условий осуществления банковских операций, подписанных при открытии счета в ОЩАДБАНКЕ, периодическое подтверждение личных и контактных данных является обязательным".

"Недавно нам не удалось подтвердить вашу личность и актуальность предоставленной информации. В связи с этим, начиная с 21 апреля 2025 года, некоторые функции вашей учетной записи будут временно недоступны до момента обновления необходимых данных", - сообщается в фейковом сообщении.

Отмечается, что для восстановления полного доступа, нужно "предоставить дополнительную информацию".

"Процесс подтверждения занимает всего несколько минут и доступен по ссылке... С уважением, Команда ОЩАДБАНКА", - подытоживается в письме мошенников.

Как обезопасить себя от мошеннических схем

Наумов отметил, что такие письма, конечно, "рассылает не команда "Ощадбанка". Их рассылает "команда преступников".

"Это понятно хотя бы по адресу, с которого рассылаются эти письма", - уточнил чиновник.

Учитывая сложившуюся ситуацию, он обратился к гражданам с просьбой:

  • быть осмотрительными (не стоит, в частности, переходить по непонятным или подозрительным ссылкам);
  • не вестись на подобные фишинговые схемы (любую полученную в сети информацию следует пристально проверять, не поддаваться эмоциональному желанию "нажать и узнать больше").

"Бдительность - это лучший способ обезопасить себя от мошенничества", - подытожил председатель правления банка.

Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Напомним, ранее мы рассказывали о новом "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные

По словам правоохранителей целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

В Центре противодействия дезинформации сообщали также о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

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