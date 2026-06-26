Українцям у Молдові спростять отримання громадянства

Українці в Молдові отримають можливість набути громадянство України у спрощеному порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
За її словами, Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм.
"Обговорила це рішення з Прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Для наших країн це закономірний крок. Нас об'єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії", - повідомила прем'єрка.
Наразі для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України. Зараз це можна зробити лише на території України.
Уряд працює над тим, щоб:
Окремо Свириденко та Мунтяну обговорили розвиток спільної транспортної інфраструктури.
Йшлося, зокрема, про будівництво нового мосту між Україною та Молдовою, який має створити додаткові можливості для громадян і бізнесу обох країн.
Молдова є сусідом і партнером України - обидві держави разом рухаються до європейської інтеграції.
Після початку повномасштабної війни Молдова прийняла значну кількість українських біженців.
Станом на лютий 2026 року у республіці проживають понад 130 тисяч українців, із них близько 20 тисяч - діти.
Відносини між країнами активно розвиваються і в транспортній сфері.
Нещодавно "Укрзалізниця" змінила розклад поїзда "Бессарабія" сполученням Київ - Кишинів - тепер він курсує щодня, а час відправлення у зворотному напрямку змінено для зручнішого доїзду до аеропорту в Молдові.
Раніше Україна також продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою ще на кілька років.