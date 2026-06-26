Українцям у Молдові спростять отримання громадянства

Що вирішили

За її словами, Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм.

"Обговорила це рішення з Прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Для наших країн це закономірний крок. Нас об'єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії", - повідомила прем'єрка.

Як зараз і що зміниться

Наразі для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України. Зараз це можна зробити лише на території України.

Уряд працює над тим, щоб:

дозволити дистанційне складання іспитів;

врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи;

забезпечити можливість отримати український паспорт без необхідності приїжджати до України.

Обговорили також новий міст

Окремо Свириденко та Мунтяну обговорили розвиток спільної транспортної інфраструктури.

Йшлося, зокрема, про будівництво нового мосту між Україною та Молдовою, який має створити додаткові можливості для громадян і бізнесу обох країн.