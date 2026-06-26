RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украинцам в Молдове упростят получение гражданства

13:57 26.06.2026 Пт
2 мин
Жить в Молдове и иметь украинский паспорт станет проще
aimg Ирина Глухова
Фото: украинцам в Молдове упростят получение гражданства Украины (Getty Images)

Украинцы в Молдове получат возможность обрести гражданство Украины в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Что решили

По ее словам, правительство включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм.

"Обсудила это решение с Премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну. Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии", - сообщила премьер.

Как сейчас и что изменится

Для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины. Сейчас это можно сделать только на территории Украины.

Правительство работает над тем, чтобы:

  • разрешить дистанционную сдачу экзаменов;
  • урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения;
  • обеспечить возможность получить украинский паспорт без необходимости приезжать в Украину.

Обсудили также новый мост

Отдельно Свириденко и Мунтяну обсудили развитие совместной транспортной инфраструктуры.

Речь шла о строительстве нового моста между Украиной и Молдовой, который должен создать дополнительные возможности для граждан и бизнеса обеих стран.

Украина и Молдова

Молдова является соседом и партнером Украины - оба государства вместе двигаются к европейской интеграции.

После начала полномасштабной войны Молдова приняла большое количество украинских беженцев.

По состоянию на февраль 2026 в республике проживают более 130 тысяч украинцев, из них около 20 тысяч - дети.

Отношения между странами активно развиваются и в транспортной сфере.

Недавно "Укрзализныця" изменила расписание поезда "Бессарабия" сообщением Киев - Кишинев – теперь он курсирует ежедневно, а время отправления в обратном направлении изменено для более удобного доезда в аэропорт в Молдове.

Ранее Украина также продлила "транспортный безвиз" с Молдовой еще на несколько лет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МолдоваЮлия Свириденко