Українцям за кордоном спростять відновлення документів

Фото: новий паспорт за кордоном отримати буде простіше (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ отримає доступ до Державного реєстру актів цивільного стану. Це прискорить процедуру ідентифікації українців, які потребують відновлення документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, співробітникам МЗС буде надано доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Мін’юст. Зокрема, Департамент консульської служби МЗС вже з наступного тижня буде підключено до держреєстру. "Це дозволить закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян України, які потребують відновлення документів або повернення на батьківщину", - йдеться в повідомленні.