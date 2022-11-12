Українцям за кордоном спростять відновлення документів
Міністерство закордонних справ отримає доступ до Державного реєстру актів цивільного стану. Це прискорить процедуру ідентифікації українців, які потребують відновлення документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
За даними прес-служби, співробітникам МЗС буде надано доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Мін’юст.
Зокрема, Департамент консульської служби МЗС вже з наступного тижня буде підключено до держреєстру.
"Це дозволить закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян України, які потребують відновлення документів або повернення на батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний.
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