Украинцам за границей упростят восстановление документов

Фото: новый паспорт за границей получить будет проще (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство иностранных дел получит доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния. Это ускорит процедуру идентификации украинцев, нуждающихся в восстановлении документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, сотрудникам МИД будет предоставлен доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст. В частности, Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру. "Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на родину", - говорится в сообщении.