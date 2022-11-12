ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам за границей упростят восстановление документов

Новина українською →
Украина, Суббота 12 ноября 2022 10:32
Украинцам за границей упростят восстановление документов Фото: новый паспорт за границей получить будет проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел получит доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния. Это ускорит процедуру идентификации украинцев, нуждающихся в восстановлении документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, сотрудникам МИД будет предоставлен доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст.

В частности, Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.

"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на родину", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МЗС
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше