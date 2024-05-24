Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр

Підвищення тарифу на світло

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світло для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання з'явилося на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці цієї весни.

В результаті кількох масованих ударів росіяни знищили кілька великих ТЕС та ТЕЦ. Також з ладу було виведено Дніпровську ГЕС. Як пояснювали в Міненерго, тариф на світло хочуть підвищити, щоб отримати додаткові кошти на ремонт та відновлення енергооб'єктів України.

РБК-Україна розповідало, на скільки може зрости тариф на світло для населення у разі рішення про його підвищення.

Крім того, днями НКРЕКП підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Нові ціни почнуть діяти вже з 1 червня.

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