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Украинцам до конца мая повысят тариф на свет, но он будет не один для всех, - министр

Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Решение о повышении тарифа на свет будет принято правительством до конца мая. Но, вероятно, повышение не будет одинаковым для всех, а будет зависеть от уровня потребления электричества.

Об этом на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина.

"Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы проводим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая... Мы рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой - будет дифференциация в зависимости от объемов потребление электроэнергии", - сказал министр народным депутатам.

Как пояснил Галущенко, сегодня тариф на свет для населения не покрывает себестоимость производства электроэнергии. А такие компании как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения.

 

Повышение тарифа на свет

Напомним, с 1 июня 2023 года тариф на свет для населения был установлен на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. С тех пор тариф не пересматривался, но этот вопрос появился на повестке дня после российских ударов по украинской энергетике этой весной.

В результате нескольких массированных ударов россияне уничтожили несколько крупных ТЭС и ТЭЦ. Также из строя была выведена Днепровская ГЭС. Как объясняли в Минэнерго, тариф на свет хотят повысить, чтобы получить дополнительные средства на ремонт и восстановление энергообъектов Украины.

РБК-Украина рассказывало, на сколько может увеличиться тариф на свет для населения в случае решения о его повышении.

Кроме того, на днях НКРЭКУ повысила максимальные предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Новые цены начнут действовать уже с 1 июня.

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