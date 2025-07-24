Українцям із дітьми значно підвищать виплати: що пропонує Кабмін

Українцям із дітьми підвищать виплати. Схвалено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Кабміну у ВР Тараса Мельничука .

"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, що сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", - повідомив Мельничук.

За його словами, законопроєкт пропонує надавати в порядку та розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів:

допомогу жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами (за інформацією Мінсоцполітики, розмір допомоги становитиме 7 тис. грн на одну дитину на місяць для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування);

(за інформацією Мінсоцполітики, розмір допомоги становитиме 7 тис. грн на одну дитину на місяць для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування); одноразову допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини в розмірі 50 тис. грн.;

першої та кожної наступної дитини в розмірі 50 тис. грн.; допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку одному з батьків дитини, опікуну, бабі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною;

одному з батьків дитини, опікуну, бабі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною; допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" (відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти, іншим юридичним особам публічного чи приватного права або фізичним особам, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти) одному з батьків або іншому законному представнику, який фактично здійснював догляд за дитиною і приступив до роботи, провадить підприємницьку діяльність;

(відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти, іншим юридичним особам публічного чи приватного права або фізичним особам, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти) одному з батьків або іншому законному представнику, який фактично здійснював догляд за дитиною і приступив до роботи, провадить підприємницьку діяльність; одноразову грошову допомогу учням перших класів "Пакунок школяра" одному з батьків на кожну дитину.

У законі також прописано, що в разі наявності попиту та нестачі місць для здобуття дошкільної освіти в закладах їхні засновники за рахунок коштів місцевих бюджетів зобов'язані компенсувати (повністю або частково) батькам кошти, сплачені за здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти, або забезпечити фінансування здобуття дітьми дошкільної освіти за принципом "кошти йдуть за дитиною".