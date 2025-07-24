Украинцам с детьми значительно повысят выплаты: что предлагает Кабмин

Украинцам с детьми повысят выплаты. Одобрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука .

"Одобрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию отцовства с профессиональной деятельностью", - сообщил Мельничук.

По его словам, законопроект предлагает предоставлять в порядке и размере, определенном Кабинетом Министров:

помощь женщинам в связи с беременностью и родами (по информации Минсоцполитики, размер пособия будет составлять 7 тыс. грн на одного ребенка в месяц для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования);

(по информации Минсоцполитики, размер пособия будет составлять 7 тыс. грн на одного ребенка в месяц для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования); единовременную помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка в размере 50 тыс. грн.;

первого и каждого последующего ребенка в размере 50 тыс. грн.; помощь по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста одному из родителей ребенка, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком;

одному из родителей ребенка, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком; помощь по уходу за ребенком "єЯсла" (возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком заведениям дошкольного образования, другим юридическим лицам публичного или частного права или физическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность в сфере дошкольного образования) одному из родителей или другому законному представителю, который фактически осуществлял уход за ребенком и приступил к работе, проводит предпринимательскую деятельность;

(возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком заведениям дошкольного образования, другим юридическим лицам публичного или частного права или физическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность в сфере дошкольного образования) одному из родителей или другому законному представителю, который фактически осуществлял уход за ребенком и приступил к работе, проводит предпринимательскую деятельность; единовременную денежную помощь учащимся первых классов "Пакунок школяра" одному из родителей на каждого ребенка.

В законе также прописано, что в случае наличия спроса и нехватки мест для получения дошкольного образования в учебных заведениях их учредители за счет средств местных бюджетов обязаны компенсировать (полностью или частично) родителям денежные средства, уплаченные за получение их детьми дошкольного образования, или обеспечить финансирование получения детьми дошкольного образования по принципу "средства следуют за ребенком".