Українцям готують підвищення тарифів. На скільки зросте розмір платіжки за воду

Середні витрати українців на водопостачання та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НКРЕКП .

"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - йдеться у повідомленні.

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на воду буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.

Те, як вплине зростання тарифів на кінцеву платіжку споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності засобів обліку у споживачів чи їх розрахунку за нормами споживання та від кількості споживачів, які користуються послугами по одному договору (абонентському рахунку).