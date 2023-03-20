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Українцям готують підвищення тарифів. На скільки зросте розмір платіжки за воду

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 19:50
Українцям готують підвищення тарифів. На скільки зросте розмір платіжки за воду Фото: українцям готують підвищення тарифів на воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Середні витрати українців на водопостачання та водовідведення після запланованого на 2023 рік підвищення тарифів збільшаться на 60 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НКРЕКП.

"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - йдеться у повідомленні.

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на воду буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі - 14,1%.

Те, як вплине зростання тарифів на кінцеву платіжку споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності засобів обліку у споживачів чи їх розрахунку за нормами споживання та від кількості споживачів, які користуються послугами по одному договору (абонентському рахунку).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що тарифи на воду в Україні зростатимуть через підвищення вартості їхніх складових. Мова йде про електроенергію у структурі водопостачання, заробітні плати й хімічні реагенти для очищення води.

Зазначимо, що у грудні минулого року вже хотіли підвищити тарифи на воду в Україні, а вже на початку березня їх вирішили знову переглянути.

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