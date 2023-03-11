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В Україні хочуть повернутися до питання перегляду тарифів на воду

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Україна, Субота 11 березня 2023 18:59
В Україні хочуть повернутися до питання перегляду тарифів на воду Фото: в Україні хочуть повернутися до питання перегляду тарифів на воду (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Україні хочуть переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У березні цього року НКРЕКП планує включити до порядку денного питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

"Звертаємо увагу на те, що наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 01.04.2023 та з 01.07.2023, з урахуванням зазначених в обгрунтувальних матеріалах підходів", - йдеться в заяві.

Зокрема, за словами комісії, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.

"З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та водночас для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", - додали в НКРЕКП.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Україні підвищили тарифи на воду.

Про всі зміни щодо пенсій, тарифів та соцвиплат, які почали діяти з 1 березня, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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