Українцям дозволять розлучатись під час вагітності. Рада підтримала зміни до Сімейного кодексу

Зміни до кодексу дозволять розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини. Рішення підтримали 232 народних депутати.

Як вказано у пояснювальній записці, законопроект має усунути перешкоди у реалізації права на шлюб та права на його розірвання. Окрім цього він спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.

Нагадаємо, в Україні не можна було розлучатись в період вагітності дружини та протягом одного року від народження. Метою норми було збереження сім’ї, так як вважалося, що народження дитини може вплинути позитивно на відносини між її батьками.

Однак діяв рядвиключень, при яких розлучення все ж таки надавалось подружжю:

якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою;

якщо батьківство щодо дитини визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини;

коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.

Нові послуги в "Дії"

У застосунку "Дії" почали тестувати послугу місця проживання. Нею зможуть скористатися лише жінки та діти.

Окрім того, скоро в "Дії" з'являться нові сервіси, зокрема, допомога в розмитненні автомобіля та відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.