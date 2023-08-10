Украинцам разрешат разводиться во время беременности. Рада поддержала изменения в Семейный кодекс

Изменения в кодекс позволят расторгнуть брак во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Решение поддержали 232 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект должен устранить препятствия в реализации права на брак и права на его расторжение. Кроме того, он направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих домашним насилием.

Напомним, в Украине нельзя было разводиться в период беременности жены и в течение одного года рождения. Целью нормы было сохранение семьи, так как считалось, что рождение ребенка может повлиять положительно на отношения между родителями.

Однако действовал ряд исключений, при которых развод все же предоставлялся супругам:

если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом;

если отцовство в отношении ребенка признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключено из актовой записи о рождении ребенка;

когда один из супругов совершил противоправное поведение, содержащее признаки уголовного правонарушения, в отношении второго супруга или ребенка.

Новые услуги в "Действии"

В приложении "Действия" начали тестировать услугу места жительства. Ею смогут воспользоваться только женщины и дети.

Кроме того, скоро у "Действия" появятся новые сервисы, в частности, помощь в растаможке автомобиля и возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.