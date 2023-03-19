Українцям дали поради, як захистити свою платіжну картку від шахраїв

Щоб не дати шахраям можливості заволодіти коштами з вашої банківської картки, треба дотримуватись кількох простих правил безпеки:

не тримайте PIN-код картки разом із самою карткою - його потрібно знати напам’ять;

не розголошуйте PIN-код і CVV2-код своєї платіжної картки.

Ігноруйте запити надати інформацію щодо секретних кодів навіть від працівників банку або представників правоохоронних органів;

регулярно змінюйте PIN-код картки - проте робіть це через перевірений банкомат, який розташований всередині відділення банку;

встановіть добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки - у разі шахрайства це обмежить списання значних сум коштів;

під’єднайте послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком - таким чином ви зможете відстежувати транзакції та вчасно зреагувати у разі неправомірних дій з вашою карткою;

не використовуйте чужі телефони для входу в Особистий кабінет мобільного банку. Вхід здійснюйте виключно з власних пристроїв;

уникайте зберігання даних вашої картки на сайтах інтернет-магазинів, це зменшить ймовірність того, що вони будуть викрадені у разі хакерської атаки;

у разі втрати чи крадіжки картки негайно телефонуйте до банківської установи для її блокування.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк попередив про можливі проблеми з картками.

Нещодавно ми також писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Додамо, також повідомлялося, що ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.